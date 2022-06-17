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Artvin’de otomobil uçurumdan çay tarlasına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Arhavi ilçesinde yoldan çıkan otomobilin uçurumdan çay tarlasına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Asayiş 17.06.2022, 18:51 17.06.2022, 19:43
Artvin’de otomobil uçurumdan çay tarlasına düştü: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dereiçi köyünde meydana geldi. İlçe merkezinden Dereiçi köyünde gitmekte olan Necmettin Öztabak idaresinde bulunan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uçurumdan çay tarlasına düştü. Düşmenin etkisiyle otomobil içinde bulunan sürücü Necmettin Öztabak ve kız kardeşi Songül Öztabak yaralanırken anneleri Müşerref Öztabak (90) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale ederek, tedavileri yapılmak üzere Arhavi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Hayatını kaybeden Müşerref Öztabak ise hastane morguna götürüldü.

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