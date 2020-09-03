Artvin’de ormanlık alanda çıkan yangında 4 hektar alan zarar gördü
ARTVİN'İN SARIBUDAK İLÇESİNDE ORMANLIK ALANDA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU YANGIN ÇIKTI. YANGINDA LADİN, KÖKNAR VE ÇAM AĞAÇLARIYLA KAPLI YAKLAŞIK 4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ.
Artvin’in Sarıbudak ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, Sarıbudak ilçesi Boğaboynu mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylülerin yangını bildirmesi üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle jandarma sevk edildi. Yangının sarp kayalıkların bulunduğu bölgede çıkması ve araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık bir saat yürüdükten sonra yangına müdahale edebildi. Gün boyu süren yangın söndürme işleminin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.
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