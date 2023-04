Artvin’de off-road yapan aracın takla attığı anlar kamerada

Artvin’in Borçka ilçesinde ormanlık arazide meydana gelen kazada off-road yapan araç takla attı. Devrilen araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay ilçeye bağlı İbrikli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazili araçlarıyla ormanlık alanda mini gösteri yapan bir grup, karla kaplı dik yamaçtan çıkmaya çalıştılar. Zorlu parkuru tırmanmaya çalışan Off-road tutkunu Serdar Merttürk ve İnanç Tatar zirveye çıktığı sırada, sürücü aracının hakimiyetini kaybedince aracı devrilerek taklalar attı. Taklalar atan aracın içinde bulunan İnanç Tatar, aracın kapısı açılınca önce araçtan fırladı daha sonra taklalar atarak üzerine gelen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bir kişinin yaralandığı kazada yürekleri ağza gelirken, etrafta bulunanlar o anları cep telefonları ile an be an kaydetti.