Artvin’de korkutan yangın

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek 4 evi sardı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yusufeli ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki bulunan Esenkaya Köyü’nde Göksel Sümbül’e ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyerek rüzgarında etkisiyle bitişiğindeki evlere sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 4 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.