Artvin’de kış uykusuna yatmayan ayılar, arı kovanlarını parçaladı

Artvin’de kış uykusuna yatmayan ayılar yüksek kesimlerde yiyecek bulamayınca yaşam alanlarına inmeye başladı. 25 arı kovanını parçalayan ayılar maddi hasara enden oldu.

Kış uykusunda olması gereken ayılar yüksek kesimlerde yoğun kar nedeniyle yiyecek bulamayınca yaşam alanlarına inmeye başladı. Artvin’in Borçka ilçesinde arıcılıkla uğraşan Sami Genç’in Arkaköy köyünde bulunan 25 arı kovanına ayı saldırdı. Kovanları parçalayan ayı, arıları telef ederek yaklaşık 50 bin liralık hasara neden oldu.