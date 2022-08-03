Artvin’de kayıp yaşlı adam için ekipler seferber oldu

Artvin’de hayvanları otlatmak için evden çıkan 72 yaşındaki yaşlı adam kayboldu. İhbar üzerine ekipler köyde arama kurtarma çalışması başlattı.

Artvin Merkeze bağlı Vezirköy’de hayvanları otlatmak için dün sabah evden çıkan 72 yaşındaki Halit Altun akşam eve geri dönmedi.

Otlattığı hayvanlar komşusuna ait hayvanlarla birlikte sahipleri olmadan köye geri dönünce ailesi 112 Çağrı merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri bölge halkının desteğiyle yaşlı adam için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün akşam yapılan arama çalışmasında yaşlı adamdan bir iz bulunamazken, ekipler sabahın erken saatlerinde dron destekli, yeniden arazide çalışmalarına başlandı.

Vezirköy Muhtarı Hasan Okay şunları söyledi; “Köyümüz sakinlerinden 72 yaşındaki Halit Altun dün hayvanları otlatmak için evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. En son köy mezrasında görüldüğü ifade edildi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bizlerde bölge halkı olarak ekiplere destek oluyoruz. Temennimiz inşallah sağ salim bulunur” dedi.