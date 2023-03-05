Artvin’de kar nedeniyle iletişim kurulamayan yaşlı çiftin yardımına drone yetişti

Artvin’in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan ve elektrikleri kesilen yaşlı çiftle iletişim kurulamayınca, köy sakinleri drone yardımıyla telefonlarını şart edebilmeleri için taşınabilir pil gönderdi.

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyüne ait Çamlık mahallesinde yaşayan Hasan Kılıç ve eşi Lütfiye Kılıç’ın yaşadığı mahalleye giden yol yoğun kar yağışı sonrası çığ nedeniyle kapandı. Ardından elektriğin kesilmesi nedeniyle telefonlarının şarjı bitti. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca, ekiplerden yardım istedi. Köye gelen Artvin İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri, AFAD ve Jandarma ve TEDAŞ ekipleri köyün Çamlık mahallesine giden yolda meydana gelen çığ nedeniyle mahalleye geçemedi. Yol üzerinde bulunan alanlarda yüksek çığ tehlikesi olması nedeniyle yol açma çalışmalarına ara verildi. Köyün sakinlerinden olan Barış Altun, kendisine ait drone ile Hasan ve Lütfiye ninenin sağlıkları hakkında bilgi almak veya istekleri olup olmadığını öğrenmek için ilginç bir yöntem denedi. Kendisine ait droneye bağladığı aparat yardımıyla taşınabilir pili yaşlı çiftin bulunduğu evin önüne gönderdi. Şarj cihazını alan ve telefonlarını şarj eden yaşlı çift, ekiplerle iletişime geçerek sağlık durumlarının iyi olduğu ve tek isteklerinin mahallerine giden yolun açılması olduğu belirttiler.

Daha sonra hava şartlarının normale dönmesinin ardından yaşlı çiftin yolu açılarak ulaşım sağlandığı öğrenildi.