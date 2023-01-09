Artvin’de kar nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin’de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İki köyde ise eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sonrası Yusufeli’nde 8, Şavşat’ta 2, Borçka’da 6, Arhavi’de 2, Ardanuç’ta 2 ve merkezde 3 olmak üzere toplam 23 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürürken, Borçka-Camili bölgesinde ve Murgul’un Damar Köyünde bir gün süreyle eğitime ara verildi.