Artvin’de kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen Köyü Galya mevkiinde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin’in Borçka ilçesi Güreşen Köyü Galya mevkide izinsiz kazı ihbarı alması üzerine bölgeye giderek K.Ö. (41), Ş.T. (58), N.D. (50) ile E.G’yi (48) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri İlçe Jandarma Komutanlığında devam ediyor.

Öten yandan izinsiz kazıda kullanılan patlayıcı amonyum nitrat, benzinli delici, içerisinde kimyasal madde olduğu değerlendirilen yaklaşık 100 litre ağırlığında sıvı, 1 adet balyoz ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.