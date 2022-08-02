Artvin’de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Artvin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul’dan Artvin’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisini elde eden jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 87 adet uyarıcı hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 26 kök kenevir bitkisi, enjektör içerisinde 2 ml sıvı uyarıcı ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 13 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından 10’u serbest bırakılırken, 3’ü tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.