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Artvin’de jandarma ekipleri 690 adet sikke ele geçirdi

Artvin’in Borçka ilçesinde 2 otomobil içerisinde farklı dönemlere ait 690 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 06.08.2021, 12:09
Artvin’de jandarma ekipleri 690 adet sikke ele geçirdi

Artvin’in Borçka ilçesinde 2 otomobil içerisinde farklı dönemlere ait 690 sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesi Çifteköprü mevkiinde yol kontrol denetimlerinde 2 otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerince otomobillerde yapılan aramada farklı dönemlere ait 690 sikke, 2 adet insan figürlü kabartma bronz heykel, 1 adet göz yaşı şişesi ile 6,6 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak V.T., B.K. ile G.M. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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