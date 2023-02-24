Artvin’de heyelan bölgesi için profesyonel dağcılar bölgede çalışma başlattı

Artvin’de heyelan nedeniyle kapanan Artvin-Erzurum karayolunun güvenli bir şekilde yeniden trafiğe açılması için profesyonel dağcılar devreye girdi. Yamaca tırmanan ekipler levye, çekiş yardımıyla riski bulunan kayları kontrollü bir şekilde düşürüyor.

Artvin-Erzurum karayolu üzerinde bulunan Deriner-4 Tüneli üzerinde dün meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapanmıştı. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 profesyonel endüstriyel dağcı heyelanın meydana geldiği alanda bulunan riski olan kayaların temizlenmesi için çalışmalara başladı.

Trafiğe kapalı olan yolda yamaca tırmanan ekipler levye, çekiş gibi insan gücüne dayalı materyallerle karayoluna düşme riski bulunan kayları kontrollü bir yerinden sökerek yuvarlatıyor. Dağcı ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgede hazır halde bekleyen karayolları ekiplerinin yolunu temizlemesinin ardından yolun yeniden trafiğe açılması bekleniyor.

Profesyonel endüstriyel dağcı ekip sorumlusu Orhan Şimşek, "Endüstriyel dağcı olarak karayolları güzergahlarında tehlike oluşturan kayaların dökümünü yapıyoruz. Dün burada bir heyelan olmuş ve yol kapanmış. Heyelanlı bölgede akıntı devam ettiği için yolun trafiğe açılması çok riskli. Bizde ekip arkadaşlarımızla bölgeye geldik ve yamaca çıkarak kaya temizleme çalışmasına başladık. Öncelikli hedefimiz akıntıyı durdurmaktı bunu sağladık. Şimdi de yamaçta askıda olan büyük kütleleri düşürmek için çalışıyoruz.

5 kişilik bir ekibiz. Karayolları 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyoruz. Tüm Karadeniz Bölgesinde ihtiyaç bölgesinde yamaçlardan taş kaya dökümünü yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı genellikle bahar ve son bahar aylarında yapıyoruz. Burada çalışmalarımız tahminen iki gün daha sürecektir. Heyelanların sebebi coğrafyanın zemin yapısı ve sürekli etkili olan yağışlar. Hava durumu, yağış zeminin yapısı gibi birçok etken var” ifadelerine yer verdi.