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Artvin’de heyelan anı cep telefonu kameralarına böyle yansıdı
Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 12.03.2022, 13:43
Artvin’in Şavşat ilçesinde etkili olan yağışlar sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat Karayolunun 30. kilometresindeki Berta Köprüsü mevkiinde dağlardan kopan kaya parçalarının yola dökülmesi nedeniyle karayolunda karşılıklı olarak trafik durdu.
Yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kalan yol Karayolları ekiplerinin çalışması sonrası temizlenerek yeniden trafiğe açıldı. Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.