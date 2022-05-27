banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Bakan açıkladı; öğretmenler bu tarihlerde izinli sayılacak
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Rusya, 5 Hırvat diplomatı sınır dışı etti
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Volkan Demirel dönemi sona erdi
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

Artvin’de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı

Artvin’in Arhavi ilçesinde Arhavi-Hopa karayolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve obje ele geçirildi.

Asayiş 27.05.2022, 11:17
Artvin’de durdurulan yolcu otobüsündeki yolcudan bin 21 tarihi sikke çıktı

Artvin’in Arhavi ilçesinde Arhavi-Hopa karayolu üzerinde durdurulan bir yolcu otobüsü içerisinde Bizans Dönemine ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve obje ele geçirildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ile Hopa MİT Bölge Müdürlüğü ekiplerince Arhavi-Hopa karayolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Ekipler, otobüste yolcu olarak bulunan H.A.’nın (58), üzerinde ve çantasında yaptıkları aramada farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen bin 21 sikke ve obje ele geçirdi. Ele geçirilen sikke ve objelerin tarihi eser vasfının tespiti amacıyla Artvin İl Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli H.A adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
24°
açık