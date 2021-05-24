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Artvin’de dört çocuk babası evinde ölü bulundu

Asayiş 24.05.2021, 10:03
Artvin’de dört çocuk babası evinde ölü bulundu

 Artvin’in Borçka ilçesinde bir tır şoförü evinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesine bağlı Kaleköy’de ikamet eden tır ve kamyon şoförü Özcan Kasımoğlu’nun (42) evinden silah sesleri duyuldu. Eve giren yakınları Özcan Kasımoğlu’nun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kasımoğlu'nun kafasından silahla vurularak öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının yaptığı inceleme sonrası dört çocuk babası Özcan Kasımoğlu’nun ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

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