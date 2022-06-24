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Artvin’de çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü
Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Yangın etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Asayiş 24.06.2022, 17:08
Artvin merkeze bağlı Ballıüzüm köyünde çıkan yangında iki katlı ahşap ev yanarak kül oldu. Yangın etrafta bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.00 sıralarında Engin ve Yüksel Akman kardeşlere ait iki katlı ahşap evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri ve köy halkı yangına müdahale etti. Yangın rüzgarın etkisiyle etrafta bulunan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü ifade edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, çıkış sebebi ekiplerce araştırılıyor.