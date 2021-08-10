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Artvin’de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Asayiş 10.08.2021, 22:30
Artvin’de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Artvin’in Borçka ilçesi Kaynarca köyü yaylasındaki Dursun Odabaş'a ait evde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada torunuyla birlikte içeride bulunan 75 yaşındaki Meryem Odabaş, yangını fark edince uyandı. Torununu pencereden çıkartmayı başaran yaşlı kadın, evden çıkmayı başaramadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Borçka Belediyesi itfaiye ve Borçka Orman İşletmesi ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Ekipleri evde yaptığı incelemede Meryem Odabaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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