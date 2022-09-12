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Artvin’de çıkan yangında 3 ev yandı, 14 büyükbaş hayvan telef oldu
Artvin’in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık ile hayvanların bulunduğu ahır kül oldu. Yangında ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Asayiş 12.09.2022, 10:49
Artvin’in Şavşat ilçesinde çıkan yangında 3 ev ve 2 samanlık ile hayvanların bulunduğu ahır kül oldu. Yangında ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan da telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Dutlu köyünde gece saat 03.00 sıralarında Naci Altun ve Emine Altun’a ait evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 2 ev ile komşularına ait bir ev ile 2 samanlık ve ahıra sıçradı. Yangında köylülerin tüm müdahalesine rağmen 3 ev ve 2 samanlık ile hayvanların bulunduğu ahır kül oldu. Yangında ahırda bulunan 14 büyükbaş hayvan da telef oldu. Yangın günün ilk ışıkları ile söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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