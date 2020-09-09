banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
"Uzaktan eğitim tatil olarak algılanmamalı"
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Artvin’de 8 gündür süren orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı

ARTVİN’DE 2 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞLENDEN SONRA ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN BİR HAFTALIK YOĞUN MÜDAHALE SONRASI SÖNDÜRÜLEREK SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Asayiş 09.09.2020, 09:12
4
Artvin’de 8 gündür süren orman yangınında soğutma çalışmalarına başlandı

Artvin’de 2 Eylül Çarşamba günü öğlenden sonra ormanlık alanda çıkan yangın yoğun müdahale sonrası söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyü Boğaboynu mevkinde 2 Eylül Çarşamba günün öğlenden sonra ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangının çıktığı alanın sarp kayalıklardan oluşması ve bölgeye araç yolunun olmaması nedeniyle ekipler ve Sarıbudak köy halkı yaklaşık üç saatlik yürüme sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve köylüler, sarp arazide kazma, kürek ile 8 gündür yürüttüğü söndürme çalışması sonrası soğutma çalışmalarına başlandı.

Bin 300 metre uzunluğunda hortumla müdahale başladı

Araziye en yakın araç yolundan yaklaşık 1300 metre hortum çekilerek soğutma çalışmaları yapılırken, dip yangını olarak devam eden bölgede ekipler 24 saat nöbet tutuyor.

Sarıbudak Köyü Muhtarı İrfan Beken yangınla ilgili yaptığı açıklamada “Bugün yangında sekizinci günümüzdür. Yıldırım sonucuyla araba yolundan 2 kilometre uzağımıza kayalık bir alana yıldırımın düşmesiyle yangın oluştu. Tabi o arada yağmurda yağmadı rüzgarın da etkisiyle alevi ormana taraf getirmeye çalışıyordu. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve köyümüzde ki gençlerimizle bir hat oluşturduk. Yangının esas bölge orman tarafına geçmesini engelledik. Kesimler yaparak sadece bir alanda sıkıştırdık şuan yedinci günümüzde Artvin Belediyesi itfaiye ve orman bölge müdürlüğümüzün itfaiyeleriyle soğutma yapıyoruz. Ateşi tamamen kontrol altına aldık ama yine takibimiz devam ediyor. Şuan bin 300 metreye hortum çektik o şekilde soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayağı bir emek sarf ediliyor burada. Köylüm adına Orman Bölge ve Artvin Belediyemiz adına Allah razı olsun.

Artvin İl Jandarma Komutanlığımız, Orman Bölge Müdürlüğümüz ve köyümüzdeki vatandaşlarımız 7/24 burada nöbet tuttu tutmaya da devam ediyoruz” dedi.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0