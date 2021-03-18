Artvin’de 60 hanenin yandığı köy havadan görüntülendi

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde dün çıkan yangının ardından yanan evler havadan görüntülendi.

İlçenin Dereiçi köyünde dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangında 35 bina ve 60 hane kül olmuştu. Yangın felaketinin boyutu bugün havadan görüntülenirken, yanan evlerin görüntüsü adeta savaş alanını andırdı.