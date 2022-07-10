Artvin’de 3 yıldızlı otelde korkutan yangın

Artvin’in Yusufeli İlçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangından otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat..13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kananet mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üç bloktan oluşan üç katlı oteli tamamen etkisi altına aldı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ilçe belediye itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Yangında kontrol altına alınırken, otelin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.