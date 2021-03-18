ARTVİN YUSUFELİ’NDE BÜYÜK YANGIN

YUSUFELİ-Yusufeli Dereiçi Köyü, Merkez Mahallesi’nde 17 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli Belediyesi İtfaiye Çavuşluğuna bugün 13.15 saatlerinde gelen yangın ihbarı üzerine ilçe merkezinden hareket eden Yusufeli Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın mahalline iki adet itfaiye aracı, su tankeri ve Yakut aracı ile ulaştı. Yusufeli Orman İşletme Şefliği ekipleri, Yusufeli Belediyesi Gönüllü İtfaiyecileri, çevre il ve ilçelerden gelen İtfaiyeler ve köylülerin desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine ulaşan Belediye Başkanı Eyüp Aytekin,’’ Bugün öğle saatlerinde Dereiçi Köyü Merkez mahallesinde bir evde yangın çıktığı ihbarını aldık. Ekiplerimiz yangın ihbarını takiben hemen ilçeden hareket ederek olay yerine ulaştılar. Yangının rüzgarında etkisiyle komşu evlere sıçradığı bilgisini aldık. Civar il ve ilçelerden gelen itfaiyeler, Orman işletme şefliği ve köylülerinde yardımıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Devletimiz tüm imkânlarıyla vatandaşlarının yanındadır. En kısa sürede yaraların sarılması için Dereiçi Köyümüzün yanındayız. Can kaybı ve yaralanmanın olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim bizleri böyle felaketlerden korusun.’’ dedi.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk’ta olay yerine geldi. Vali Doruk,’’ 176 haneli köyde çıkan yangın saat 17.30 itibari ile kontrol altına alındı. Ancak şiddetli bir lodos var. Rüzgâr ters yönde esiyor. Bu nedenle tehlike geçmiş değil. Tüm ilçelerden gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Can kaybımız yok. İlk tespitlere göre 35 binada 60’a yakın ev yandı. 3 hayvan ise telef oldu. ’dedi.

Yangının kesin nedeninin ve maddi kaybın boyutu’nun araştırılması devam ediyor.