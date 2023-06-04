Artvin-Yusufeli karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
ARTVİN'İN YUSUFELİ İLÇESİNDEKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİYLE HEYELAN MEYDANA GELDİ. HEYELAN SONRASI KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI.
Asayiş 04.06.2023, 19:19
Artvin’in Yusufeli ilçesindeki şiddetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası karayolu ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgiye göre, önce dolu ardından şiddetli yağış sonrası Artvin-Yusufeli karayolu 40. kilometresi Çağlayan köyü mevkisinde heyelan meydana geldi. Karayolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukların oluştu.
Ekiplerin bölgeye sevk edilmesinin ardından çalışmalar başladı.