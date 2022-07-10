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Artvin Yusufeli'de korkutan yangın!

Artvin’in Yusufeli ilçesinde bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangından otel personeli ve misafirlerin etkilenmediği öğrenildi.

Asayiş 10.07.2022, 14:44 10.07.2022, 14:56
Artvin Yusufeli'de korkutan yangın!

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Kananet Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üç bloktan oluşan üç katlı oteli tamamen etkisi altına aldı. İhbar üzerine Yusufeli Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için ilçe belediye itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Yangın kontrol altına alınırken, otelin büyük bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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