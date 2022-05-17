Artvin Merkezli otomobil kaçakçılığı operasyonunda 9 kişi yakalandı

Artvin merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen otomobilleri usulsüz yöntemlerle Türkiye’ye soktukları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yurda kaçak yollardan getirildiği tespit edilen 16 araca el konuldu.

alınan bilgiye göre, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir süre önce yurda yasadışı yöntemlerle araç soktukları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışma neticesinde şahısların Türkiye’de kaza yapıp pert kaydı olan ithal otomobillerin aynı model ve serilerini Gürcistan’dan temin ederek ülkemize getirdikleri, getirilen bu araçların şase ve motor numaralarının kazalı araçlarla değiştirilerek trafiğe çıkmasının sağlandığı ve alım satımının yapıldığı tespit edildi. Artvin merkezli İzmir, Sakarya, İstanbul, Balıkesir, Giresun, Aydın ve Kayseri illerinde yapılan operasyonla içlerinde kaportacı ve motor ustalarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan 16 araca ise mahkeme kararıyla el konuldu.