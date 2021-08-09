Son Dakika
Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı .
Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerindekİ ilk görüntüler...
Asayiş 09.08.2021, 20:16
Artvin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Artvin-Erzurum karayolunun 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı..