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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı .

Artvin-Erzurum karayolu, iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Son dakika gelişmesinin detayları ve olay yerindekİ ilk görüntüler...

Asayiş 09.08.2021, 20:16

Artvin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Artvin-Erzurum karayolunun 55. kilometresindeki Sebzeciler köyü mevkii ile 70. kilometredeki Yeniköy köyü mevkiinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı..

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