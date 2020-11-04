banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
“Ermenistan Lübnan’dan gönüllü asker ve para dileniyor”
Öğrenmenin yaşı yok
Öğrenmenin yaşı yok
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
İstanbul’da 48 bin bina hasar alacak
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş
Ayda'nın ailesi 2 haftadır ev bakıyormuş

Artvin'deki feci kazadan sağ kurtuldular

Artvin'de tır ile kamyonet çarpıştı, araç sürücüleri feci kazadan sağ kurtuldu.

Asayiş 04.11.2020, 13:06 04.11.2020, 13:07
1061
Artvin'deki feci kazadan sağ kurtuldular

Artvin- Yusufeli kara yolu 30'ncu kilometresi tünel girişinde meydana gelen kazada tır ve kamyonet çarpıştı. Ümit Gözükara'nın kullandığı 47 KJ 441 plakalı tır ile karşı yönden gelen Abdullah Görmüş yönetimindeki 08 AJ 238 plakalı kamyonet çarpıştı.
Olay yerine gelen, 112, AFAD ve jandarma ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Görmüş ve diğer yaralıya müdahale etti. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
hafif yağmur
banner378
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3