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Artvin'deki feci kazadan sağ kurtuldular
Artvin'de tır ile kamyonet çarpıştı, araç sürücüleri feci kazadan sağ kurtuldu.
Asayiş 04.11.2020, 13:06 04.11.2020, 13:07
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Artvin- Yusufeli kara yolu 30'ncu kilometresi tünel girişinde meydana gelen kazada tır ve kamyonet çarpıştı. Ümit Gözükara'nın kullandığı 47 KJ 441 plakalı tır ile karşı yönden gelen Abdullah Görmüş yönetimindeki 08 AJ 238 plakalı kamyonet çarpıştı.
Olay yerine gelen, 112, AFAD ve jandarma ekipleri kamyonet içerisinde sıkışan sürücü Görmüş ve diğer yaralıya müdahale etti. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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