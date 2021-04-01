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Artvin'de korkutan yangın! Alevler birçok eve sıçradı

Artvin'de 14 gün önce Yusufeli ilçesinin Dereiçi köyünde çıkan ve 60 evin kül olduğu yangının ardından bu kez de il merkezine bağlı Ortaköy (Berta) köyünde yangın çıktı. Çıkan yangında şu ana kadar 6 evin yandığı öğrenilirken, yangının diğer evlere sıçramasından endişe ediliyor.

Asayiş 01.04.2021, 23:17 01.04.2021, 23:21
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Alınan bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı en eski yerleşim yerlerinden olan Ortaköy köyü Soylu mahallesinde bugün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı.

YANGINDA 6 EV ZARAR GÖRDÜ

Yangın rüzgarın da etkisi ile bitişikteki evlere sıçrarken şuana kadar yangında 6 ev zarar gördü. Yangının diğer evlere sıçramaması için Artvin Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri ile köylüler yoğun çaba harcarken, yangının büyümesinden endişe ediliyor

RÜZGAR ALEVLERİ DAĞILMASINI HIZLANDIRDI

Bölgede etkili olan rüzgar alevlerin dağılmasını hızlandırırken, şu ana kadar can kaybı yaşanmadı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

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