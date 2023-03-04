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İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: "Mutabakatta karar alma konusunda son toplantıda yapılan hata düzeltilirse kapı açık. Kararlar mutabakatla açıklanacak."
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, gerçekleştirilen toplantıların ardından parti genel merkezi ek binasından ayrıldı.
Artvin'de çığ: 2 ölü, 7 yaralı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bugün Olgunlar mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı.
Asayiş 04.03.2023, 20:49
Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçemiz Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ilgili tüm ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi.