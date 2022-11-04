Artvin Ardanuç - Ardahan yolunda ulaşıma kar engeli

Artvin’de etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı, yoğun kar yağışı nedeniyle Ardanuç-Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı.

Artvin’de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

İl kara yolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kara yolları 102. Şube Müdürlüğü ekiplerince yol açma ve tuzlama çalışması yapılarak yol yeniden ulaşıma kontrollü olarak açıldı. Yolda kalan tırlar, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kar yağışı bölgede etkisini sürdürürken kara yolları ekipleri çalışmalarını sürdürdü.