banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Hain saldırı sonrasında başlatılan operasyonda teröristler mağarada sıkıştırıldı
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi

Arto’nun Serkan Kaya’ya açtığı hakaret davasında tanık dinlendi

Şarkıcı Arto’nun kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şarkıcı Serkan Kaya’ya açtığı manevi tazminat davasında sunucu Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Duruşmada Serengil, ‘’Serkan Kaya, yayın yaptığım sırada yanıma gelerek benim kolumu sıktı’’ dedi.

Asayiş 24.05.2022, 16:15
Arto’nun Serkan Kaya’ya açtığı hakaret davasında tanık dinlendi

Şarkıcı Arto’nun kendisine hakaret ettiği iddiasıyla şarkıcı Serkan Kaya’ya açtığı manevi tazminat davasında sunucu Seren Serengil tanık olarak dinlendi. Duruşmada Serengil, ‘’Serkan Kaya, yayın yaptığım sırada yanıma gelerek benim kolumu sıktı’’ dedi.

Şarkıcı Serkan Kaya, aynı düğün organizasyonunda sahne aldığı Arto olarak bilinen Harutyun Dalga’nın kendisine hakaret ettiği iddiasıyla 20 bin liralık dava açmıştı. Serkan Kaya’nın davası devam ederken şarkıcı Arto da asıl kendisinin hakarete maruz kaldığını iddia ederek 10 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Arto’nun kendisine ‘Arto mudur, zırto mudur, şebek, gerizekalı’ şeklinde hakaret ettiği iddiasıyla Kaya’ya açtığı 10 bin liralık manevi tazminat davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Arto ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Düğünde olan şeyi asla planlı yapmadık’’

Duruşmada tanık olarak dinlenen Seren Serengil, ‘’Biz yakın bir aile dostumuzun düğününe gitmiştik. Düğünde Serkan Kaya, yaptığım bir eleştiri nedeniyle yanıma gelerek bana tepki gösterdi. Serkan Kaya ile masada gerginlik olduğundan ötürü ben düğün sahiplerinin masasına geçtim. Düğünde Serkan Kaya sahneye çıktı. Kendisi maskeli olduğu için salonda tanınmadı. Arto ise sahneye alkışlarla çıktı. Arto espirili bir şekilde Serkan Kaya’nın sahnesiyle ilgili söylemlerde bulundu, salondakiler de güldü. Bu olaydan sonra Serkan Kaya, sosyal medya hesabından Arto’ya hakaret etti. Benim yaptığım canlı yayını kimse izleyemedi çünkü Serkan Kaya o sırada yanıma gelerek beni kolumdan tuttu. Kolumu sıktı ve yayın yapmama engel oldu. Benim Serkan Kaya ile ilgili hiçbir husumetim yoktur. İbrahim Tatlıses’i çok sevdiğim için yapmış olduğum programda İbrahim Tatlıses’e sesi benzediği için bir eleştiri yapmıştım. Bunun dışında düğünde olan şeyi asla planlı yapmadık. Ben Arto’nun sahnesini arkadaşım olduğu için çektim. Kendisinin yaptığı esprilere bütün salon güldü. Kendisi Mehmet Ali Erbil gibi, sahnede espriler yapar’’ ifadelerini kullandı.

Mahkeme, bir sonraki celse karar duruşması olacağını belirterek duruşmayı erteledi.

"Özellikle bir kadın olarak çok çirkin bir saldırıya uğradım’’

Duruşma sonrası açıklama yapan Seren Serengil, Arto ile birlikte çok sevdikleri bir ailenin düğününe gittiklerini söyleyerek, "Orada İbrahim Tatlıses’e masada hakaret edildi Serkan Kaya tarafından. Ben bir televizyon programında ‘İbrahim Tatlıses’e sesi çok benziyor’ dediğim için bana düşman olmuş kendisi. Sonra sahneye çıktı Serkan Kaya ve hiç kimse alkışlamadı. Sonra Arto çıktı. Espriler de yapıyor biliyorsunuz, Arto’nun kendine ait bir üslubu var. Ben de o sırada arkadaşım olduğu için canlı yayın açtım, hikayeler de çekiyordum. Bütün salon çekiyordu Arto’yu zaten. Ben Arto’yu çekerken, tabi Arto da çok alkış alınca ve Serkan Kaya da hiç almayınca, Arto da espri yaptı, ‘gördün mü sahne dediğin, benim gibi sahne olacak, sen sahneyi benden öğrendin’ gibi espriler yaparken, ben de onu çekiyordum. Sen gel benim kolumu tut, kolumu sık, ‘o telefonu çabuk kapat, hepsini sileceksin, silmezsen seni çok kötü yaparım’ dedi. Özellikle bir kadın olarak çok çirkin bir saldırıya uğradım. Sırf İbrahim Tatlıses’e sesi benzetildiği için. Ondan sonra da Arto’ya sardı bu sefer. Arto’ya ‘gerizekalı, zırto’ gibi çok çirkin bir sürü hakaretlerde bulundu, Arto da kendisine dava açtı, ben de bugün onun tanığıydım’’ şeklinde konuştu.

Karşı tarafın aslında basın yasağı istediğini belirten Arto ise "Bildikleri için basın yasağı istediler ama basın yasağının uygun olmadığını ve gereksiz bulduğunu söyledi hakim hanım, ona da basın adına ayrıca teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık