Artık şaşırmıyoruz! Taksici ile minibüsçü yumruk yumruğa...

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir taksici ve minibüs şoförünün tekme tokat birbirine girdikleri anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Kazdağlı mevkiinde bir taksici ve minibüs şoförü çıkan kavgada birbirlerine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kavga vatandaşların araya girmesiyle kısa sürede sona erdi.