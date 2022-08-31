Art arda iki depremin ardından İzmir’de vatandaşlar panik yaşadı

Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen ve İzmir’de de hissedilen art arda iki depremin ardından İzmir’de de vatandaşlar büyük panik yaşadı. Depremi hisseden vatandaşlar korkuyla kendilerini dışarı attı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi 4.7’lik depremin ardından, 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde depremle yine sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kuşadası’nın 18.34 kilometre açığında saat 13.10 sıralarında 7.03 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Aydın ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Vatandaşlar korkuyla dışarı çıktı

Art arda iki depremin ardından kamu binaları ve iş yerlerinden dışarı çıkan vatandaşlardan Figen Ünal, 2 sene önce meydana gelen İzmir Depremi’ni anımsadığını söyleyerek büyük korku yaşadığını dile getirdi. İkinci depremin daha sarsıntılı olduğunu hissedip kendisini dışarı attığını söyleyen Ünal, bir süre daha dışarıda duracağını aktardı. Yine depremin ardından Nüfus Müdürlüğü’ndeki işini yarım bırakıp dışarı çıktığını söyleyen Musa Karakaş adlı vatandaş da, depremlerin ardından korkarak dışarı çıktıklarını belirtti.