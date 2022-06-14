Arsa sahibini öldüren sanığa 15 yıl hapis

Kocaeli’de arsa kirası sebebiyle çıkan tartışmada arsa sahibini vurarak öldüren sanık, son kez hakim karşısına çıktı. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen maktulün annesi, "Sanık benim oğlumu kasten öldürdü. Oğlumun 2 ay sonra düğünü olacaktı" dedi. Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak, 15 yıl hapis cezası verdi.

Olay, 16 Mart 2021 tarihinde Gölcük ilçesi Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sercan Tufan (30) isimli şahıs, Ali M.’nin evine gelerek kendisine kiraladıkları arsayı boşaltmasını söyledi. Tufan ile Ali M. arasında, arsada bulunan barakada tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali M. silahla ateş ederek Tufan’ı vurdu. Tufan’ın hayatını kaybetti, Ali M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Öldürmek amacıyla hareket etmedim"

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ali M., taraf avukatları ve Sercan Tufan’ın ailesi katıldı. Üzgün olduğunu söyleyen Ali M., "Sercan’ı öldürmek amacıyla hareket etmedim. Kendimi korumak niyetiyle ateş ettim. Sercan’ın elinde orak vardı, kendimi korumak zorundaydım" dedi.

"Oğlumun 2 ay sonra düğünü olacaktı"

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Sercan Tufan’ın annesi Nevin Tufan, "Sanık benim oğlumu kasten öldürdü. Oğlumun 2 ay sonra düğünü olacaktı. Sercan’ın nişanlısı da burada. Ne hakkı vardı, bizi bu duruma soktu. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığa karşı haksız tahrik indirimi de uygulayarak 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.