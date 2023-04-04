’Arsa benim’ dedi, kum döktürüp yolu kapattı

Niğde’de tapulu arazisinden yol geçtiğini iddia eden bir kişi, kamyonla toprak döktürdüğü yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak’taki yolun bir kısmının tapulu arazisinden geçtiğini iddia eden Gafur Aydoğan, toprak döktürerek yolu ulaşıma kapattı. İki şeritli yolun kir kısmının trafiğe kapatıldığını gören vatandaşlar, durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, yolda herhangi bir tapulu arazi bulunmadığını tespit etti. Ekipler tarafından yolu trafiğe kapatan Aydoğan ve kamyon sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Yol, belediye ekipleri tarafından yeniden trafiğe açıldı.