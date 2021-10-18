banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Arpa yığınları arasında uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda arpa yığınları arasına gizlenmiş uzun namlulu silah, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Asayiş 18.10.2021, 12:50
Arpa yığınları arasında uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanlıurfa’da jandarma tarafından iki farklı adrese düzenlenen operasyonda arpa yığınları arasına gizlenmiş uzun namlulu silah, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Siverek ilçesi kırsalında 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda arpa yığınlarının altına gizlenmiş 1 adet uzun namlulu silah, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile bu silahlara ait 6 şarjör ve 176 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2