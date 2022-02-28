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Arpa tarlasında 953 kök Hint keneviri ele geçirildi
Şanlıurfa’da arpa tarlası içerisine ekilmiş 953 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Asayiş 28.02.2022, 19:47
Şanlıurfa’da arpa tarlası içerisine ekilmiş 953 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube ekipleri, uyuşturucu bitki ekimi yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda arpa tarlası içerisine ekilmiş 953 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ekimini yaptığı öne sürülen şahıs gözaltına alındı.