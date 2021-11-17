Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İspanya ittifak dayanışmasının nasıl olması gerektiğini göstermektedir. Maalesef birçok NATO ülkesi buradaki patriotlarını alıp götürürken İspanya bunu yapmamıştır"
ABD’de 6 Ocak’taki Kongre Binası baskınında kafasındaki boynuzlu ve kürkü şapka ile dikkatleri üzerine çeken ve "QAnon Shaman" olarak bilinen Jacob Chansley, 41 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Arnavutköy’deki cinayetin şüphelilerinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde işlenen cinayetin şüphelilerinin kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Asayiş 17.11.2021, 19:18
Arnavutköy’de geçtiğimiz günlerde işlenen cinayetin şüphelilerinin kaçış anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Arnavutköy Anadolu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, 38 yaşındaki Semih Kuyucu evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş ve şüphelileri olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirmişti. Yaşanan olayın ardından cinayetin şüphelisi olan 3 kişinin kaçtığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şüphelinin koşarak kaçığı görülüyor.