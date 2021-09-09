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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğuna ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.09.2021, 09:18
Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğuna ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını kaldırıma çarpan kız çocuğu hastaneye kaldırılırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, dün saat 14.25’te Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan küçük kız çocuğu aracın geldiğini fark edemeyip yola atladı. Yola atlayan çocuğa ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan çocuk kafasını kaldırıma çarptı. Kaza sonrasında küçük kız çocuğunun yardımına çevrede bulunan esnaflar koştu. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Kaza sonrasında küçük kız çocuğuna yardıma koşan esnaf Kerem Coşkun, “Ben bu tarafa bakıyordum yüksek sesle bir şey duydum ben ana yola bakınca kaza olduğunu gördüm. Kız çocuğu yola fırladı şoför hemen aşağıya indi esnaflar olarak yardım ettik biz. Bir anda ara yoldan çıktı kız çocuğu, bazen ara da sırada kazalar oluyor burada kız çocuğunun ailesi de geldi tekrardan şifalar diliyorum” şeklinde konuştu.

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