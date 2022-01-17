Son Dakika
TAB Genel Başkanı Şahin: "Tarım Bakanımız bu güne kadar ciddi destekler verdi, yangında yanan arılarımız verildi"
Arnavutköy’de yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldi
Arnavutköy’de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Otobüsün boş olmasıyla bir facianın önüne geçilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 17.01.2022, 09:29
Arnavutköy’de yolda kalan bir İETT otobüsünden dumanlar yükseldi. Otobüsün boş olmasıyla bir facianın önüne geçilirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son günlerde bozularak yolda kalan ya da kazaya karışan İETT otobüslerinin son durağı Arnavutköy oldu. Seyir halindeki otobüs yolda kaldı. Otobüsten dumanlar yükselirken, aracın boş olması büyük bir faciayı önlerken, o anlar yoldan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.