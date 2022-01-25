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Bakan Adil Karaismailoğlu: “İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a gidiyor.
Arnavutköy’de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi
Arnavutköy’de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Asayiş 25.01.2022, 00:56
Arnavutköy’de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy’de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.