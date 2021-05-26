banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Aydın Doğan 16 yıl sonra bankacılığa geri döndü
Ümit Özdağ adliyede
Ümit Özdağ adliyede
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Online alışveriş devi Amazon'a soruşturma açıldı
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!
Alaattin Çakıcı'dan Korkut Eken'e ziyaret!

Arnavutköy’de yeşil alana dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi

Arnavutköy’de ormanlık araziye dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi. Dökümün yapıldığı ormanlık alanda adeta yeşil alanlar katledilmiş tonlarca hafriyat kaçak olarak alana yıkılmış durumda.

Asayiş 26.05.2021, 10:07
Arnavutköy’de yeşil alana dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi

Arnavutköy’de ormanlık araziye dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi. Dökümün yapıldığı ormanlık alanda adeta yeşil alanlar katledilmiş tonlarca hafriyat kaçak olarak alana yıkılmış durumda.

Arnavutköy Ömerli Mahallesinde hafriyat kamyonu şoförleri döküm sahasında oluşan sıradan ve döküm parasından kaçmak için kendilerine adeta kaçak döküm sahası oluşturdu. Mahallenin ormanlık alana kalan kısmına özellikle gece saatlerinde kaçak olarak hafriyat döken kamyonlar nedeniyle alanda tonlarca kaçak hafriyat birikmiş durumda.

Havadan Görüntülendi

Kaçak hafriyat dökümü yapılan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde maloz, çöp ve hurdalık eşyaların ormanlık alandaki yere döküldüğü görüldü. Tonlarca kiloluk hafriyatın döküldüğü kaçak döküm sahası işte böyle görüntülendi.
Yorumlar (0)
24°
açık