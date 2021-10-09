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Arnavutköy’de viyadükten düşen genç ağır yaralandı

Arnavutköy’de viyadükten düşen 23 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 09.10.2021, 17:32
Arnavutköy’de viyadükten düşen genç ağır yaralandı

Arnavutköy’de viyadükten düşen 23 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Viyadük üzerinde yürüyen 23 yaşındaki Azat Ö. bilinmeyen bir şekilde viyadükten aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten aşağıya düşen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

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