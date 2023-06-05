Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç yan yattı

Arnavutköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç cadde ortasında bulunan refüje çarparak yan yattı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Arnavutköy Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ecevit Gazi Baba yönetimindeki 34 CEE 235 plakalı hafif ticari araç Örfi Çetinkaya Meslek Lisesi önüne geldiği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak manevra yapmaya başladı. Manevralar yapan araç yol rotasında bulunan refüje çarptıktan sonra yan yattı. Yan yatan araç sürücüsü yara almadan araçtan çıktı. Kaza saatinde lise öğrencilerinin ders saati ve sınıfta olması nedeniyle muhtemel bir faciayı önlerken kazaya karışan araç çekici yardımı ile çekildi.