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Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 21.08.2022, 09:34
Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında bulunan tabelaya çarparak takla attı. Kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaza, dün gece saatlerinde Sultangazi - Arnavutköy Yolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, şarkı değiştirmek istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tabelaya çarparak takla attı. Takla atan araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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