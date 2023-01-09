Arnavutköy’de sürücüler arasında çıkan kavgada bir kadın ezilme tehlikesi yaşadı

Arnavutköy’de akan trafikte sürücüler arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Vatandaşların araya girip ayırdığı kavgada bir kadın ezilme tehlikesi geçirdi.

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Sultangazi istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan iki araç sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma yaşandı. Bir süre devam eden tartışma sonrasında sürücülerden birisi aracını diğer aracın önüne kırdı. Araçtan inen ikisi kadın dört kişi diğer araçta yalnız olan sürücüye yumruklar savurarak küfür edip otomobilini tekmelemeye başladılar. Yoldan geçen diğer sürücüler ise büyüyen kavgayı araya girip ayırmak istedi. Bu durumu fırsat bilen sürücü dayak yememek için olay yerinden kaçmak isterken kadınlardan birine çarparak yere düşmesine neden oldu. Sürücü hızla olay yerinden kaçarken yere düşen kadın ezilme tehlikesi yaşarken yaşanan olay ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay anı kamerada

Görüntülerde ikisi kadın dört kişinin araçta yalnız bulunan sürücüye saldırdığı araya giren vatandaşların ise kavgayı ayırmaya çalıştığı kaçan sürücünün ise bir kadına çarparak yere düşmesine neden olduğu görülüyor.