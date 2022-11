Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı

Arnavutköy’de bir arabada oturan 4 kişiye daha önceden husumetli oldukları kişi tarafından ateş açıldı. Saldırıda bir kişi kafasına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı.

Olay, dün gece saat 01.15 sıralarında merkez mahallesi 23 Nisan caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, O.K, M.M, S.M, İ.B isimli şahıslar araçta oturuyordu. O esnada daha önceden husumetli oldukları M.S isimli şüpheli başka bir araçla henüz kimliği tespit edilemeyen 3 kişi ile birlikte cadde üzerine gelerek ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı sonucunda O.K kafasına gelen kurşunlar nedeniyle yaralandı. Yaralanan O.K Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.