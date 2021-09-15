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Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Arnavutköy’de gece saatlerinde 1 kişi silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında bir araç ile gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler kayıplara karışırken, yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Asayiş 15.09.2021, 09:53
Arnavutköy’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Arnavutköy’de gece saatlerinde 1 kişi silahlı saldırıya uğradı. Sokak ortasında bir araç ile gelerek silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiler kayıplara karışırken, yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Fazlı Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Tahir A.‘nın bir yakını ile saldırıyı gerçekleştirenler arasında geçmiş zamanlarda yaşanan bir husumetten dolayı ara ara tartışmalar yaşandı. Dün gece saatlerinde ise, saldırıyı gerçekleştiren grup Tahir A.’nın yaşadığı yere giderek bir araçtan ateş açtı. Açılan ateş sonucunda göğsünden ve omuzundan vurulan adama ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılan Tahir A. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis saldırganların yakalanması ile ilgili kapsamlı çalışma başlatırken olayın yaşandığı sokak ve civarında gece boyu geniş güvenlik önlemleri alındı.

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