banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Arnavutköy’de seyir halindeki otomobil önce patladı sonra yanmaya başladı

Arnavutköy’de dün seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobil içinde meydana gelen patlamayla birlikte sürücü kendini son anda araçtan dışarı attı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar olan sürücü koşarak hastaneye giderken, alevlere teslim olan otomobildeki yangın çevredeki esnaflar tarafından söndürüldü.

Asayiş 01.10.2021, 13:24
Arnavutköy’de seyir halindeki otomobil önce patladı sonra yanmaya başladı

Arnavutköy’de dün seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobil içinde meydana gelen patlamayla birlikte sürücü kendini son anda araçtan dışarı attı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar olan sürücü koşarak hastaneye giderken, alevlere teslim olan otomobildeki yangın çevredeki esnaflar tarafından söndürüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda seyir halinde olan otomobil bir anda patladı ve sonra yanmaya başladı. Yanan otomobilin yardımına çevre dükkanlarda bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu. Su ve yangın tüpleri ile müdahale edilen otomobil kısa sürede söndürülürken, otomobil sürücüsünün koşarak hastaneye gittiği iddia edildi. Vatandaşların yanan otomobili söndürmeye çalıştığı o anlar ise böyle görüntülendi.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P