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Arnavutköy’de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Arnavutköy’de seyir halindeki bir kamyonet alev aldı. Motor kısmı tutuşan kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken, kamyonetin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Asayiş 27.05.2022, 15:46
Arnavutköy’de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Arnavutköy’de seyir halindeki bir kamyonet alev aldı. Motor kısmı tutuşan kamyonet kısa sürede alev topuna dönerken, kamyonetin yandığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yavuz Selim Mahallesi Türkiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 35 E 5043 plakalı kamyonetin motor kısmında yangın çıktı. Kamyonet kısa sürede alev topuna dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan kamyonet söndürüldü. Kamyonetin yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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